Что происходит с ценами на топливо на крупных сетях АЗС

От возвращения опадания на крупных сетях АЗС цены выросли от 7-9 грн/л.
Семь недель, как вернулось полное налогообложение на топливо. За неделю цены прибавили 2-3 грн.
О ситуации эти ценами на рынке топлива рассказал народный депутат Ярослав Железняк.
Что происходит с ценами на крупных сетях АЗС по состоянию на 20 августа 2023:
WOG:
- сегодня: 54,99 грн/л.
- Через неделю без изменений, а после возврата налогообложения рост на +8 грн/л
ОККО:
- сегодня: 54,99 грн/л.
- Тоже без изменений через неделю, а в целом на + 8 грн/л после 01 июля.
SOCAR:
- сегодня: 55,99 грн/л.
- Неделя без изменений, а рост с 01 июля на +9 грн/л
Shell :
- сегодня: 53,99. грн/л.
- +1,5 грн в неделю, с июля рост на +7,2 грн/л
"Выглядит так, что мы наконец-то на плато, и уже видим в цене и полные акцизы (завезенное топливо после 01 июля) и полный НДС", — отмечает нардеп.
Напомним, эксперт сделал прогноз, что будет с ценами на топливо в ближайшее время.
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