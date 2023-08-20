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Что происходит с ценами на топливо на крупных сетях АЗС

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Что происходит с ценами на топливо на крупных сетях АЗС

Цены на горючее / Фото: ТСН.ua

От возвращения опадания на крупных сетях АЗС цены выросли от 7-9 грн/л.

Семь недель, как вернулось полное налогообложение на топливо. За неделю цены прибавили 2-3 грн.

О ситуации эти ценами на рынке топлива рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

Что происходит с ценами на крупных сетях АЗС по состоянию на 20 августа 2023:

WOG:

  1. сегодня: 54,99 грн/л.
  2. Через неделю без изменений, а после возврата налогообложения рост на +8 грн/л

ОККО:

  • сегодня: 54,99 грн/л.
  • Тоже без изменений через неделю, а в целом на + 8 грн/л после 01 июля.

SOCAR:

  • сегодня: 55,99 грн/л.
  • Неделя без изменений, а рост с 01 июля на +9 грн/л

Shell :

  • сегодня: 53,99. грн/л.
  • +1,5 грн в неделю, с июля рост на +7,2 грн/л

"Выглядит так, что мы наконец-то на плато, и уже видим в цене и полные акцизы (завезенное топливо после 01 июля) и полный НДС", — отмечает нардеп.

Напомним, эксперт сделал прогноз, что будет с ценами на топливо в ближайшее время.

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Дата публикации
Просмотры
250
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