Цены на горючее снова подскочили: сколько стоит бензин на АЗС

Самая низкая цена была выставлена на АЗС Маркет – 47,79 грн/л.
В Украине за неделю с 4 по 11 августа подорожали цены на бензин.
Об этом сообщает Enkorr.
А-95-й подорожал почти на 2 грн/л, до 51,94 грн.
Больше всего цены на бензин подняли:
- ОККО, WOG – 3 грн/л до 54,99 грн;
- Chipo – на 2,98 грн/л до 52,75 грн;
- UPG – на 2,5 грн/л до 53,4 грн;
- ZOG – на 2,5 грн/л до 51,5 грн;
- BVS – на 2,2 грн/л до 51,79 грн.
А-95+ подорожал на 1,98 грн., до средних 53,92 грн. Больше всего в сетях:
- ОККО, WOG – 3 грн/л до 56,99 грн;
- Ovis – на 3 грн/л до 54,99 грн;
- UPG – 2,5 грн/л до 55,4 грн;
- AMIC – на 2,4 грн/л до 54,64 грн.
Самая низкая цена была выставлена на АЗС Маркет – 47,79 грн/л. Также:
- RLS – 47,9 грн/л;
- Авантаж 7 – 47,95 грн/л.
- Бензин А-95+ далеко не во всех сетях. Среди тех же, кто им торгует, дешевле всего на АЗС БРСМ-Нефть – 49,66 грн/л. А кроме того, в сетях:
- RLS – 49,9 грн/л;
- Авиас – 50,5 грн/л;
- Укрнефть – 50,9 грн/л.
Высокую цену выставили на заправках ОККО, WOG, SOCAR – 56,99 грн/л. А также:
- Shell – 55,49 грн/л;
- UPG – 55,40 грн/л.
Добавим, цены на бензин и дизтопливо в Украине растут. Соответственно это вызовет и удорожание продуктов и различных товаров, ведь все цены привязаны к логистике.
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