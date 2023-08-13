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Цены на горючее снова подскочили: сколько стоит бензин на АЗС

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Цены на горючее снова подскочили: сколько стоит бензин на АЗС

На АЗС Украины подорожало горючее

Самая низкая цена была выставлена на АЗС Маркет – 47,79 грн/л.

В Украине за неделю с 4 по 11 августа подорожали цены на бензин.

Об этом сообщает Enkorr.

А-95-й подорожал почти на 2 грн/л, до 51,94 грн.

Больше всего цены на бензин подняли:

  • ОККО, WOG – 3 грн/л до 54,99 грн;
  • Chipo – на 2,98 грн/л до 52,75 грн;
  • UPG – на 2,5 грн/л до 53,4 грн;
  • ZOG – на 2,5 грн/л до 51,5 грн;
  • BVS – на 2,2 грн/л до 51,79 грн.

А-95+ подорожал на 1,98 грн., до средних 53,92 грн. Больше всего в сетях:

  • ОККО, WOG – 3 грн/л до 56,99 грн;
  • Ovis – на 3 грн/л до 54,99 грн;
  • UPG – 2,5 грн/л до 55,4 грн;
  • AMIC – на 2,4 грн/л до 54,64 грн.

Самая низкая цена была выставлена на АЗС Маркет – 47,79 грн/л. Также:

  • RLS – 47,9 грн/л;
  • Авантаж 7 – 47,95 грн/л.
  • Бензин А-95+ далеко не во всех сетях. Среди тех же, кто им торгует, дешевле всего на АЗС БРСМ-Нефть – 49,66 грн/л. А кроме того, в сетях:
  • RLS – 49,9 грн/л;
  • Авиас – 50,5 грн/л;
  • Укрнефть – 50,9 грн/л.

Высокую цену выставили на заправках ОККО, WOG, SOCAR – 56,99 грн/л. А также:

  • Shell – 55,49 грн/л;
  • UPG – 55,40 грн/л.

Добавим, цены на бензин и дизтопливо в Украине растут. Соответственно это вызовет и удорожание продуктов и различных товаров, ведь все цены привязаны к логистике.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Караул! Доллар, бензин и продукты дорожают! Причины и прогнозы Сергей Фурса

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Дата публикации
Просмотры
260
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