Як зміняться ціни на пальне у вересні: експерт поділився прогнозом

Головним фактором, який ще сприяє підвищенню цін на пальне, є невелике зростання цін на світових ринках. Однак навряд чи у вересні ціни підвищаться більше, ніж на 1-2 гривні.

Про це в ефірі телемарафону заявив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

“Треба сказати, що основним фактором і драйвером зростання цін в останні два місяці було відновлення рівня акцизів до довоєнного, а також відновлення ставки податку на додану вартість. Але в останні два тижні цей потенціал почав вичерпуватися і, на мій погляд, вже вичерпався”, — зауважив він.

Тому на сьогодні, говорить Омельченко, головним фактором, який ще сприяє підвищенню цін (але не такими темпами), є невелике зростання цін на світових ринках.

“Але на мій погляд, у вересні темпи зростання цін на нафтопродукти різко зупиняться і, я думаю, повністю будуть залежати від кон'юнктури на світовому ринку нафти, тому що наш ринок практично повністю залежить від світових цін... Думаю, що ціни навряд чи в вересні підвищаться більше, ніж на 1-2 гривні”, — резюмував Омельченко.

Нагадаємо, експерт зробив прогноз, що буде з цінами на пальне найближчим часом.

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