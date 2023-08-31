Олена Мозгова показала помітно підрослу доньку-копію від Девіда Аксельрода

Українська продюсерка Олена Мозгова потішила прихильників сімейним контентом.

У своєму Facebook знаменитість опублікувала знімок, на якому постала її помітно підросла 8-річна донька від чоловіка, співака Девіда Аксельрода. На фото Соломія позувала перед камерою у чорній вишиванці та з розпущеним волоссям.

Як зазначила Мозгова, вона опублікувала цю світлину саме в останній день літа, адже вона була зроблена у цю пору року. Продюсерка зазначила, що обожнює літо та з нетерпінням чекатиме, коли воно знову настане.

"Ну що ж, прощавай літо, ми будемо сумувати за тобою і чекати на зустріч. Фото мого сонечка зроблене літом, тож нехай залишиться мені тут на пам'ять", - написала під знімком продюсерка.

Донька Олени Мозгової та Девіда Аксельрода / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

У коментарях під фото прихильники Мозгової залишили чимало приємних слів. Вони зазначили, що Соломія росте справжньою красунею та дедалі більше стає схожою на маму.

Яка ж красуня, ця прекрасна дівчинка!

А очі в цієї красунечки схожі на мамині!

Красунечка, дай Боже міцного здоров'я

Нагадаємо, нещодавно співачка Санта Дімопулос показала помітно підрослу доньку. Виконавиця також повідомила, що віддала 4-річну Софію до приватної школи у Дубаї, та розсекретила, до якої саме.

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