Один сам прийшов: Нацгвардійці біля Бахмута взяли в полон росіян

Українські військові Нацгвардії після безуспішних наступальних дій противника взяли в полон кількох окупантів. Ще один здався сам.

Воїни Національної гвардії України взяли в полон трьох окупантів на Бахмутському напрямку. Один з них сам прийшов після отримання поранення.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Зазначається, що поранений військовослужбовець противника сам вийшов до однієї із позицій 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука та добровільно здався у полон. Йому надали медичну допомогу та евакуювали.

Крім того, в районі Серебрянського лісництва після безуспішних наступальних дій противника нацгвардійці взяли в полон ще двох окупантів.

"Підрозділи Національної гвардії у важких боях на різних ділянках фронту завдають загарбнику численних втрат, позбавляючи армію агресора наступального потенціалу, при цьому продовжують виконувати визначені оперативні та бойові завдання у складі угруповань військ Сил оборони", - додали військові.

Нагадаємо, дружина одного із російських окупантів, який зараз воює в Україні, пожалілася родичці про проблеми, які є в армії Путіна. За її словами, які перехопила Україна, чоловік-окупант жаліється на ставлення командування, дизертирство та здачу в полон його товаришів по службі.

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