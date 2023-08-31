Один сам пришел: Нацгвардейцы у Бахмута взяли в плен русских

Украинские военные Нацгвардии после безуспешных наступательных действий противника взяли в плен нескольких оккупантов. Еще один сдался сам.

Воины Национальной гвардии Украины взяли в плен трех окупантов на Бахмутском направлении. Один из них сам пришел после получения ранения.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Раненый военнослужащий противника сам вышел к одной из позиций 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука и добровольно сдался в плен. Ему оказали медицинскую помощь и эвакуировали.

Кроме того, в районе Серебрянского лесничества после безуспешных наступательных действий противника нацгвардейцы взяли в плен еще двух оккупантов.

"Подразделения Национальной гвардии в тяжелых боях на разных участках фронта наносят захватчику многочисленные потери, лишая армию агрессора наступательного потенциала, при этом продолжают выполнять определенные оперативные и боевые задачи в составе группировок войск Сил обороны", — добавили военные.

Напомним, жена одного из российских оккупант, который сейчас воюет в Украине, пожаловалась родственнице о проблемах, которые есть в армии Путина. По ее словам, которые перехватила Украина, муж-оккупант жалуется на отношение командования, дизертирство и сдачу в плен его сослуживцев.

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