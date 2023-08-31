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Новий міністр оборони Британії відзначився дописом про Україну та Путіна

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Новий міністр оборони Британії відзначився дописом про Україну та Путіна

Міністр оборони Британії Грант Шеппс / Фото: Associated Press

У першому ж дописі після призначення на посаду урядовець пообіцяв подальшу підтримку Збройним силам України.

Новий очільник міністерства оборони Великої Британії Грант Шеппс, який у четвер, 31 серпня, зайняв цю посаду, зробив перший допис у соцмережах і одразу згадав про Україну та агресію Путіна. 

У своєму дописі в соцмережі Х (раніше відомій як Twitter) урядовець пообіцяв подальшу підтримку Збройним силам України.

"Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з відважними чоловіками та жінками наших Збройних сил, які захищають безпеку нашої країни. І на продовження підтримки Великою Британією України в її боротьбі проти варварського вторгнення Путіна", – написав Грант Шеппс.

Нагадаємо, Гранта Шеппса було призначено міністром оборони Великої Британії після того, як Бен Воллес офіційно подав заяву про відставку.

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Дата публікації
Перегляди
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