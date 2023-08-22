Коли завершиться війна в Україні: британський генерал назвав три варіанти

Річард Берронс прогнозує, що війна в Україні не завершиться найближчим часом.
Британський генерал, колишній командувач Об'єднаних сил Великої Британі Річард Берронс назвав три шляхи завершення війни між Росією та Україною.
Про це передає ВВС.
Він наголошує: вирішувати, яким шляхом піти, буде український народ.
Перший сценарій
Перший варіант, на думку британського генерала, – це відмова України від подальшої боротьби. Причиною може бути зневіра в те, що окупантів можна вибити з усієї захопленої території або це коштуватиме занадто багато сил, крові і грошей.
"На мій погляд, це було би просто жахливим рішенням, і я не вірю, що Україна на це піде", – вважає Берронс.
Другий сценарій
Іншим шляхом Берронс називає зупинення бойових дій просто зараз. Оголосити не перемир’я, а тимчасове припинення вогню, визнаючи, що немає військового способу для рішучої перемоги на полі бою.
"Тобто це не визнання поразки чи втрати, а прийняття статусу-кво і призупинення збройного конфлікту. На жаль, обидві сторони скористаються паузою, щоб зібратися із силами і переозброїтися, а війна відновиться в майбутньому зі ще більшими смертями і руйнуваннями, тоді як усі інші з нас житимуть в умовах невизначеності", – пояснює британський генерал.
Третій сценарій
Відставний офіцер вважає, що третій варіант полягає в низці кроків, головний із яких - зняти з України тиск чітких графіків. Тобто не вимагати від неї досягти швидкого результату на полі бою.
"Ціна спроб перемогти, коли для цього немає сил, – у тому, що Україна може втратити те, що здобула, виснажуючи свої сили спробами штурму сильної російської оборони", – каже Берронс.
На його думку, третій шлях полягає в тому, щоби "зупинитися і замислитися". Тобто ЗСУ мають підтримувати постійний тиск на росіян на лінії фронту, продовжувати поволі виснажувати їх сили, навіть протягом зими.
А тим часом необхідно буде розбудовувати військову міць України із західною підтримкою, щоб вона здобула перемогу на полі бою наступного року або через рік.
Виклики третього сценарію:
- довга і важка війна для українського народу;
- необхідність тривалої підтримки Заходу.
На думку Річарда Берронс зараз настав "етап вибору": чи буде Захід і далі підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.
Берронс прогнозує, що війна в Україні не завершиться найближчим часом.
"Наразі єдине, що зрозуміло – те, що ця війна ще далека від завершення. Обидві сторони налаштовані воювати далі, а Захід зобов’язався підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – підсумував він.
Раніше литовський військовий експерт Даріус Антанаітіс назвав два сценарії закінчення війни в Україні.
Очільниця Міністерства реінтеграції Ірина Верещук заявила, що "шлях до перемоги у війні буде довгим та важким", а обіцянки про "2-3 тижні", "до кінця року", "наступної весни" – все це неправда".
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