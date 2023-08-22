Коли завершиться війна в Україні: британський генерал назвав три варіанти

Річард Берронс прогнозує, що війна в Україні не завершиться найближчим часом.

Британський генерал, колишній командувач Об'єднаних сил Великої Британі Річард Берронс назвав три шляхи завершення війни між Росією та Україною.

Про це передає ВВС.

Він наголошує: вирішувати, яким шляхом піти, буде український народ.

Перший сценарій

Перший варіант, на думку британського генерала, – це відмова України від подальшої боротьби. Причиною може бути зневіра в те, що окупантів можна вибити з усієї захопленої території або це коштуватиме занадто багато сил, крові і грошей.

"На мій погляд, це було би просто жахливим рішенням, і я не вірю, що Україна на це піде", – вважає Берронс.

Другий сценарій

Іншим шляхом Берронс називає зупинення бойових дій просто зараз. Оголосити не перемир’я, а тимчасове припинення вогню, визнаючи, що немає військового способу для рішучої перемоги на полі бою.

"Тобто це не визнання поразки чи втрати, а прийняття статусу-кво і призупинення збройного конфлікту. На жаль, обидві сторони скористаються паузою, щоб зібратися із силами і переозброїтися, а війна відновиться в майбутньому зі ще більшими смертями і руйнуваннями, тоді як усі інші з нас житимуть в умовах невизначеності", – пояснює британський генерал.

Третій сценарій

Відставний офіцер вважає, що третій варіант полягає в низці кроків, головний із яких - зняти з України тиск чітких графіків. Тобто не вимагати від неї досягти швидкого результату на полі бою.

"Ціна спроб перемогти, коли для цього немає сил, – у тому, що Україна може втратити те, що здобула, виснажуючи свої сили спробами штурму сильної російської оборони", – каже Берронс.

На його думку, третій шлях полягає в тому, щоби "зупинитися і замислитися". Тобто ЗСУ мають підтримувати постійний тиск на росіян на лінії фронту, продовжувати поволі виснажувати їх сили, навіть протягом зими.

А тим часом необхідно буде розбудовувати військову міць України із західною підтримкою, щоб вона здобула перемогу на полі бою наступного року або через рік.

Виклики третього сценарію:

довга і важка війна для українського народу;

необхідність тривалої підтримки Заходу.

На думку Річарда Берронс зараз настав "етап вибору": чи буде Захід і далі підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Берронс прогнозує, що війна в Україні не завершиться найближчим часом.

"Наразі єдине, що зрозуміло – те, що ця війна ще далека від завершення. Обидві сторони налаштовані воювати далі, а Захід зобов’язався підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – підсумував він.

Раніше литовський військовий експерт Даріус Антанаітіс назвав два сценарії закінчення війни в Україні.

Очільниця Міністерства реінтеграції Ірина Верещук заявила, що "шлях до перемоги у війні буде довгим та важким", а обіцянки про "2-3 тижні", "до кінця року", "наступної весни" – все це неправда".

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