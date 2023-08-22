Когда завершится война в Украине: британский генерал назвал три варианта

Ричард Берронс прогнозирует, что война в Украине не завершится в ближайшее время.

Британский генерал, бывший командующий Объединенными силами Великобритании Ричард Берронс назвал три пути завершения войны между Россией и Украиной.

Об этом передает BBC.

Он отмечает: решать, по какому пути пойти, будет украинский народ.

Первый сценарий

Первый вариант, по мнению британского генерала, – это отказ Украины от дальнейшей борьбы. Причиной может быть уныние в том, что окупантов можно выбить со всей захваченной территории или это будет стоить слишком много сил, крови и денег.

"По моему мнению, это было бы просто ужасным решением, и я не верю, что Украина на это пойдет", – считает Берронс.

Второй сценарий

Другим путем Берронс называет остановку боевых действий прямо сейчас. Провозгласить не перемирие, а временное прекращение огня, признавая, что нет военного способа для решительной победы на поле боя.

"То есть это не признание поражения или потери, а принятие статуса-кво и приостановка вооруженного конфликта. К сожалению, обе стороны воспользуются паузой, чтобы собраться с силами и перевооружиться, а война возобновится в будущем с еще большими смертями и разрушениями, в то время как все остальные с нас будут жить в условиях неопределенности", – объясняет британский генерал.

Третий сценарий

Отставной офицер считает, что третий вариант состоит в ряде шагов, главный из которых – снять с Украины давление четких графиков. То есть не требовать от нее добиться быстрого результата на поле боя.

"Цена попыток победить, когда для этого нет сил – в том, что Украина может потерять то, что получила, истощая свои силы попытками штурма сильной российской обороны", – говорит Берронс.

По его мнению, третий путь состоит в том, чтобы "остановиться и задуматься". То есть ВСУ должны поддерживать постоянное давление на россиян на линии фронта, продолжать медленно истощать их силы даже в течение зимы.

Тем временем необходимо будет строить военную мощь Украины с западной поддержкой, чтобы она одержала победу на поле боя в следующем году или через год.

Вызовы третьего сценария:

долгая и трудная война для украинского народа;

необходимость продолжительной поддержки Запада.

По мнению Ричарда Берронс, сейчас наступил "этап выбора": будет ли Запад и дальше поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Берронс прогнозирует, что война в Украине не завершится в ближайшее время.

"Пока единственное, что понятно – то, что эта война еще далека от завершения. Обе стороны настроены воевать дальше, а Запад обязался поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – подытожил он.

Ранее литовский военный эксперт Дариус Антанаитис назвал два сценария окончания войны в Украине.

Глава Министерства реинтеграции Ирина Верещук заявила, что "путь к победе в войне будет длинной и тяжелой", а обещания о "2-3 неделях", "до конца года", "наступной весне" – все это неправда".

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