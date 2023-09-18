На Полтавщині суд виправдав ухилянта: що каже голова Верховного Суду

Суд визнав його невинним і незвично обґрунтував своє рішення на 35 сторінках.

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко заявив, що у справі про виправдання ухилянта судом у Полтавській області, ймовірно, буде апеляція.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Кравченко зазначає, що тут відстежується очевидна дилема: з одного боку, судові рішення, які потрібно поважати, з іншого - висловлювання, що не піддаються аналізу.

"Коли я вперше побачив цю новину, я взагалі подумав, що це фейк. Добре, що такі випадки зовсім поодинокі і це не тенденція. Однак це все-таки судове рішення, але, очевидно, має бути апеляційний розгляд", - сказав він.

Він продовжив, що, безумовно, потрібно розбиратися в ситуації.

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"Я не хочу вгадувати, що стало причиною ухвалення цього рішення, що сколихнуло всю юридичну спільноту", - наголосив голова Верховного Суду.

За його словами, навіть у період війни кількість розглянутих кримінальних проваджень в Україні обчислюється десятками тисяч, а загалом, враховуючи всі юрисдикції, ця кількість перевищує 2 млн справ.

"Тому мені дуже хотілося б, щоб робота наших судів у нинішніх складних умовах оцінювалася загалом, а не з поодиноких випадків", - додав голова Верховного Суду.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк пообіцяв, що громадяни України, які ховаються від війни за кордоном, зіткнуться з “юридичними проблемами” після повернення додому.

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