В Севастополе раздались сильные взрывы: местные говорят о задымлении

В соцсетях пишут, что и в районе Саков было громко.

В оккупированном россиянами Крыме снова неспокойно. Вечером там местные услышали взрывы в Севастополе.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, "хлопок" посетил Севастополь. Сильные взрывы слышали в районе бухты Омега и студгородка.

Кроме того, в соцсетях пишут, что и в районе Саков было громко. Там, казалось бы, работала противовоздушная оборона. Сейчас местные говорят о сильном задымлении.

Никакой официальной информации о взрывах нет.

Напомним, что ВСУ подтвердили, что нанесли комбинированный удар по аэродрому оккупантов в Крыму.

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