"Над Крымом воздушное пространство оккупантам уже не принадлежит" – Коваленко

Крым являет собой ограниченную территорию, поэтому бесконечно менять свои локации средства ПВО врага не могут.

После удара по военному аэродрому в Саках ночью 21 сентября на территории временно оккупированного Крыма нет таких объектов россиян, которые ВСУ не смогли бы поразить.

Об этом 24 Канала заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт сказал, что воздушное пространство над Крымом оккупантам уже не принадлежит.

"Каждый комплекс ПВО имеет свой радиус действия и эффективный радиус действия. Изменяя локации, эффективный радиус действия может либо улучшиться, либо ухудшиться. На временно оккупированном полуострове возле каждого города и села количество локаций, где ПВО может быть максимально эффективным, ограничено. Однако на территории материковой Украины таких ограничений почти нет", – сказал он.

После того, как были исчерпаны все варианты размещения в наиболее эффективных локациях средств ПВО, начали наносить удары по этим средствам ПВО.

"Мы полностью знаем пробелы в средствах общего ПВО по воздушному пространству Крыма", – отметил военно-политический обозреватель.

ВСУ уничтожают ПВО россиян в Крыму.

23 августа уничтожили комплекс С-400 "Триумф" вблизи Оленевки на мысе Тарханкут. А в ночь на 14 сентября украинские военные уничтожили такой же российский комплекс у Евпатории. Также уничтожают средства ПВО малого и среднего радиуса действия.

"Благодаря этой достаточно тщательной долгой работе имеем результат – мы доминируем в воздушном пространстве Крыма", – подчеркнул Александр Коваленко.

По всей вероятности, на военной авиабазе в Саках удалось полностью разрушить базу, где россияне готовили операторов Mojaher. Это БпЛА, с помощью которых оккупанты проводят разведку и приводят "Шахеды".

Также могли уничтожить и ЗРГК "Панцирь" С-1. Учитывая, что этот комплекс достаточно редок на вооружении российской армии, то это может быть весьма существенный результат. Все из-за того, что большинство "панцирей" было уничтожено, затрофеина или повреждено в зоне боевых действий с начала полномасштабной войны.

Также на аэродроме находились российские бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30. Однако пока неизвестно, были ли они уничтожены, повреждены и в каком количестве.

"В любом случае повреждение и уничтожение тех объектов, которое произошло — это уже довольно интересное событие. Потому что казалось, что этот аэродром должен был быть хорошо защищен", — сказал Коваленко.

Напомним, "хлопок" в аннексированном Крыму будет происходить и дальше. Ведь Украине необходимо уничтожать врага и его логистику, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.