"Над Крымом воздушное пространство оккупантам уже не принадлежит" – Коваленко

Крым являет собой ограниченную территорию, поэтому бесконечно менять свои локации средства ПВО врага не могут.
После удара по военному аэродрому в Саках ночью 21 сентября на территории временно оккупированного Крыма нет таких объектов россиян, которые ВСУ не смогли бы поразить.
Об этом 24 Канала заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Эксперт сказал, что воздушное пространство над Крымом оккупантам уже не принадлежит.
"Каждый комплекс ПВО имеет свой радиус действия и эффективный радиус действия. Изменяя локации, эффективный радиус действия может либо улучшиться, либо ухудшиться. На временно оккупированном полуострове возле каждого города и села количество локаций, где ПВО может быть максимально эффективным, ограничено. Однако на территории материковой Украины таких ограничений почти нет", – сказал он.
После того, как были исчерпаны все варианты размещения в наиболее эффективных локациях средств ПВО, начали наносить удары по этим средствам ПВО.
"Мы полностью знаем пробелы в средствах общего ПВО по воздушному пространству Крыма", – отметил военно-политический обозреватель.
ВСУ уничтожают ПВО россиян в Крыму.
23 августа уничтожили комплекс С-400 "Триумф" вблизи Оленевки на мысе Тарханкут. А в ночь на 14 сентября украинские военные уничтожили такой же российский комплекс у Евпатории. Также уничтожают средства ПВО малого и среднего радиуса действия.
"Благодаря этой достаточно тщательной долгой работе имеем результат – мы доминируем в воздушном пространстве Крыма", – подчеркнул Александр Коваленко.
По всей вероятности, на военной авиабазе в Саках удалось полностью разрушить базу, где россияне готовили операторов Mojaher. Это БпЛА, с помощью которых оккупанты проводят разведку и приводят "Шахеды".
Также могли уничтожить и ЗРГК "Панцирь" С-1. Учитывая, что этот комплекс достаточно редок на вооружении российской армии, то это может быть весьма существенный результат. Все из-за того, что большинство "панцирей" было уничтожено, затрофеина или повреждено в зоне боевых действий с начала полномасштабной войны.
Также на аэродроме находились российские бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30. Однако пока неизвестно, были ли они уничтожены, повреждены и в каком количестве.
"В любом случае повреждение и уничтожение тех объектов, которое произошло — это уже довольно интересное событие. Потому что казалось, что этот аэродром должен был быть хорошо защищен", — сказал Коваленко.
Напомним, "хлопок" в аннексированном Крыму будет происходить и дальше. Ведь Украине необходимо уничтожать врага и его логистику, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Читайте также:
- Массированный удар по Украине и "судная ночь" в ответ для окупантов — видео с мест попадания и подробности от очевидцев
- ВСУ подтвердили, что нанесли комбинированный удар по аэродрому окупантов в Крыму
- Взрывы в Крыму: Буданов дал новый прогноз по жизни россиян на украинском полуострове