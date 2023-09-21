"Над Кримом повітряний простір окупантам вже не належить" – Коваленко

Крим являє собою обмежену територію, тому нескінченно змінювати свої локації засоби ППО ворога не можуть.

Після удару по військовому аеродрому в Саках уночі 21 вересня на території тимчасово окупованого Криму немає таких об'єктів росіян, які б ЗСУ не змогли б уразити.

Про це 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Експерт сказав, що повітряний простір над Кримом окупантам вже не належить.

"Кожний комплекс ППО має свій радіус дії та ефективний радіус дії. Змінюючи локації, ефективний радіус дії може або покращитися, або погіршитися. На тимчасово окупованому півострові біля кожного міста та села кількість локацій, де ППО може бути максимально ефективною, обмежена. Однак на території материкової України таких обмежень майже немає", – сказав він.

Після того, як було вичерпано усі варіанти розміщення в найефективніших локаціях засобів ППО, почали завдавати ударів по цих засобах ППО.

"Ми повністю знаємо прогалини в засобах загальної ППО по повітряному простору Криму", – зауважив військово-політичний оглядач.

ЗСУ знищують ППО росіян в Криму.

23 серпня знищили комплекс С-400 "Тріумф" поблизу Оленівки на мисі Тарханкут. А в ніч на 14 вересня українські військові знищили такий же російський комплекс біля Євпаторії. Також знищують засоби ППО малого та середнього радіуса дії.

"Завдяки цій досить ретельній довгій роботі маємо результат – ми домінуємо в повітряному просторі Криму", – наголосив Олександр Коваленко.

Цілком імовірно, що на військовій авіабазі в Саках вдалося повністю зруйнувати базу, де росіяни готували операторів Mojaher. Це БпЛА, за допомогою яких окупанти проводять розвідку та наводять "Шахеди".

Також могли знищити й ЗРГК "Панцир" С-1. Враховуючи те, що цей комплекс досить рідкісний на озброєнні російської армії, то це може бути досить суттєвий результат. Усе через те, що більшість "Панцирів" була знищена, затрофеїна або пошкоджена в зоні бойових дій від початку повномасштабної війни.

Також на аеродромі були російські бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30. Однак, поки що невідомо, чи були вони знищені, чи пошкоджені та в якій кількості.

"У будь-якому разі пошкодження та знищення тих об'єктів, яке відбулося, – це вже досить цікава подія. Бо здавалося, що цей аеродром повинен був бути добре захищеним", – сказав Коваленко.

Нагадаємо, "бавовна" в анексованому Криму буде відбуватися й надалі. Адже Україні необхідно знищувати ворога та його логістику, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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