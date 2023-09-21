Військовий експерт пояснив, що легше збивати ППО – ракети чи “Шахеди”

Ракети збивати легше, ніж “Шахеди”. Це пов’язано з тим, що ракета більша за розміром, вона більш прямолінійно летить, менше маневрує і не може це робити дуже різко.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

“І, відповідно, її відбивальна поверхня для радіолокації набагато більша, ніж у “Шахеда”. Він летить повільніше, вчетверо менша швидкість. Він може летіти нижче, і за розмірами він набагато менший, ніж ракета”, – зазначив він.

Однак ураження, за словами Олега Жданова, у них однакове. Річ у тому, що комплекси, які використовують українські військові, переважно працюють за рахунок уламкового ураження повітряної цілі.

“Це не пряме влучання в об’єкт. Протиракета підлітає до цілі, у неї спрацьовує дистанційний підривач і вона вибухає в повітрі, і своїми уламками руйнує ракету або “Шахед”. Тож принцип ураження що там, що там приблизно однаковий”, – пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, Росія почала активно застосовувати ударні дрони "Шахед" по Україні. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат попередив, що надалі такі атаки зростатимуть.

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