Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Військові РФ влаштували на ЗАЕС аварію: намагаються це приховати

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
74
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Військові РФ влаштували на ЗАЕС аварію: намагаються це приховати

Енергоблоки Запорізької АЕС / Фото: УНІАН

Проте про інцидент вже відомо всім працівникам станції. 

На Запорізькій АЕС російські окупанти влаштували аварію. Російські військові намагаються її всіляко приховати.

Про це пише телеграм-канал “АТЕШ”.

Як стало відомо, на атомній станції сталася чергова аварія, яку намагаються приховати російські окупанти. Проте про інцидент вже відомо всім працівникам станції. 

“Некомпетентні російські робітники зламали деякі компоненти. Є можливість, що цілий енергоблок перестане працювати. Аварії на станції стали побутовим явищем, відколи її окупували росіяни. У тому, що окупанти спробують звинуватити у пригоді Київ, немає сумнівів”, - йдеться в повідомленні телеграм-канала.

Нагадаємо, що російські штурмові роти готуються проривати оборону ЗСУ.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
74
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація