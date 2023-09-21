Військові РФ влаштували на ЗАЕС аварію: намагаються це приховати

Проте про інцидент вже відомо всім працівникам станції.

На Запорізькій АЕС російські окупанти влаштували аварію. Російські військові намагаються її всіляко приховати.

Про це пише телеграм-канал “АТЕШ”.

Як стало відомо, на атомній станції сталася чергова аварія, яку намагаються приховати російські окупанти. Проте про інцидент вже відомо всім працівникам станції.

“Некомпетентні російські робітники зламали деякі компоненти. Є можливість, що цілий енергоблок перестане працювати. Аварії на станції стали побутовим явищем, відколи її окупували росіяни. У тому, що окупанти спробують звинуватити у пригоді Київ, немає сумнівів”, - йдеться в повідомленні телеграм-канала.

Нагадаємо, що російські штурмові роти готуються проривати оборону ЗСУ.

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