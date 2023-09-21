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Военные РФ устроили на ЗАЭС аварию: пытаются это скрыть

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Военные РФ устроили на ЗАЭС аварию: пытаются это скрыть

Энергоблоки Запорожской АЭС / Фото: УНИАН

Однако об инциденте уже известно всем работникам станции.

На Запорожской АЭС российские кафиры устроили аварию. Российские военные пытаются ее всячески скрыть.

Об этом пишет телеграмм-канал "АТЕШ".

Как стало известно, на атомной станции произошла очередная авария, которую пытаются скрыть российские оккупанты. Однако об инциденте уже известно всем работникам станции.

"Некомпетентные российские рабочие сломали некоторые компоненты. Есть возможность, что весь энергоблок перестанет работать. Аварии на станции стали бытовым явлением, когда ее оккупировали россияне. В том, что оккупанты попытаются обвинить Киев, нет сомнений", — говорится в сообщении телеграмм-канала.

Напомним, что российские штурмовые роты готовятся прорывать оборону ВСУ.

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Дата публикации
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