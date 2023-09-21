Сколько российских войск находится в Украине: подсчет ГУР

По словам Юсова, свою кадровую армию Путин уничтожил, не получив никаких желаемых результатов.
На оккупированных территориях Украины находятся более 400 тысяч российских войск.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.
"Количество захватчиков, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях — это более 400 тысяч собственно военного компонента. Это очень серьезная даже цифра, если так представить себе количественно, а эти люди еще и вооружены и выполняют поставленные боевые задачи. Несмотря на низкое морально-психологическое состояние, несмотря во многом на недостаточную подготовку и слаженность, даже 400 тысяч такого рода захватчиков – это безусловно определенная опасность", – говорит Юсов.
При этом он подчеркнул, что у россиян вроде бы и хватает командиров, но к их качеству есть вопросы.
"И по офицерскому составу, и по пилотам в том числе... Если мы говорим, например, об авиации, то вроде бы в год более 300 выпускников летные училища обеспечивают на России. Но по количеству, например, аварий в небе, которые последним иногда происходит во время тренировок и учений, мы видим, что и по качеству этих подготовленных кадров есть вопросы...
Просто рядовой россиянин должен понять, что свою кадровую армию Путин уничтожил неизвестно ради чего и не получив никаких желаемых результатов", – подытожил представитель ГУР.
Ранее представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, когда в России начнется новая волна мобилизации.
По подсчетам аналитиков, более половины погибших российских мобилизованных прожили на фронте в Украине менее 5 месяцев, а каждый пятый погибший не прожил и двух месяцев.
Читайте также: