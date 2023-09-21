Сколько российских войск находится в Украине: подсчет ГУР

На оккупированных территориях Украины находятся более 400 тысяч российских войск.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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"Количество захватчиков, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях — это более 400 тысяч собственно военного компонента. Это очень серьезная даже цифра, если так представить себе количественно, а эти люди еще и вооружены и выполняют поставленные боевые задачи. Несмотря на низкое морально-психологическое состояние, несмотря во многом на недостаточную подготовку и слаженность, даже 400 тысяч такого рода захватчиков – это безусловно определенная опасность", – говорит Юсов.

При этом он подчеркнул, что у россиян вроде бы и хватает командиров, но к их качеству есть вопросы.

"И по офицерскому составу, и по пилотам в том числе... Если мы говорим, например, об авиации, то вроде бы в год более 300 выпускников летные училища обеспечивают на России. Но по количеству, например, аварий в небе, которые последним иногда происходит во время тренировок и учений, мы видим, что и по качеству этих подготовленных кадров есть вопросы...

Просто рядовой россиянин должен понять, что свою кадровую армию Путин уничтожил неизвестно ради чего и не получив никаких желаемых результатов", – подытожил представитель ГУР.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, когда в России начнется новая волна мобилизации.

По подсчетам аналитиков, более половины погибших российских мобилизованных прожили на фронте в Украине менее 5 месяцев, а каждый пятый погибший не прожил и двух месяцев.

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