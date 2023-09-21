Сахар в Украине может подорожать: эксперт назвал причину

Сложились благоприятные условия для увеличения экспорта украинского сахара, поэтому его стоимость на внутреннем рынке может возрасти.

Несмотря на то, что урожай сахарной свеклы этого года больше прошлогоднего, на прилавках магазинов сахар может подорожать.

Как пояснил советник директора по агропромышленному комплексу оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" в комментарии "Еспресо.Захід", украинским производителям будет выгодно экспортировать значительную часть сахара.

“Проблема в том, что на мировом рынке есть дефицит сахара. Индия, которая является одним из крупнейших поставщиков сахара, ограничила экспорт, поэтому цена на мировом рынке растет. Это благоприятные условия для увеличения экспорта сахара из Украины, следовательно, это скажется на внутренней цене в Украине”, — пояснил он.

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По словам эксперта, в этом году в Украине сахарной свеклы посеяли почти на 35% больше, чем в прошлом. Подсчеты свидетельствуют, что из нового урожая смогут произвести около 1,6 млн тонн сахара, а внутреннее потребление оценивают примерно в миллион тонн.

В таких условиях производители будут стремиться увеличить экспорт сахара, если не будет ограничений как со стороны Украины, так и со стороны стран ЕС. Скажем, с 5 июня до 15 сентября этого года правительство сначала запретило экспорт сахара из Украины, а потом разрешило, но не более 20 тысяч тонн.

Напомним, в Украине снизились цены на овощи и фрукты. Причиной тому стали темпы годовой инфляции, которые замедлились с 11,3% до 8,6%.

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