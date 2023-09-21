Цукор в Україні може здорожчати: експерт назвав причину

Склалися сприятливі умови для збільшення експорту українського цукру, тому його вартість на внутрішньому ринку може зрости.

Попри те, що цьогорічний урожай цукрових буряків більший за торішній, на прилавках магазинів цукор може здорожчати.

Як пояснив радник директора з питань агропромислового комплексу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у коментарі "Еспресо.Захід", українським виробникам буде вигідно експортувати значну частину цукру.

“Проблема у тому, що на світовому ринку є дефіцит цукру. Індія, яка є одним з найбільших постачальників цукру, обмежила експорт, тож ціна на світовому ринку зростає. Це сприятливі умови для збільшення експорту цукру з України, відтак це позначиться на внутрішній ціні в Україні”, - пояснив він.

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За словами експерта, цього року в Україні цукрових буряків посіяли майже на 35% більше, ніж торік. Підрахунки свідчать, що з нового урожаю зможуть виготовити приблизно 1,6 млн тонн цукру, а внутрішнє споживання оцінюють приблизно у мільйон тонн.

За таких умови виробники будуть прагнути збільшити експорт цукру, якщо не буде обмежень як з боку України, так і з боку країн ЄС. Скажімо, від 5 червня до 15 вересня цього року уряд спочатку заборонив експорт цукру з України, а потім дозволив, але не більш ніж 20 тисяч тонн.

Нагадаємо, в Україні знизилися ціни на овочі та фрукти. Причиною цього стали темпи річної інфляції, які сповільнилися з 11,3% до 8,6%.

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