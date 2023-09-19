Експерт розповів, що буде з цінами на бензин восени

Від липня, після повернення податків на пальне, бензин та дизель в Україні здорожчали на 8,8-11 грн за літр. Втім, вартість палива буде зростати й надалі.

Про це в коментарі Gazeta.ua розповів економіст Борис Кушнірук.

Ціни на паливо будуть зростати, бо на світових ринках зростає вартість нафти. За словами експерта, ця тенденція триватиме до кінця року.

"Ціна на пальне ростиме. Це точно. Бо на світових ринках зростає ціна на нафту. І відповідно на нафтопродукти також. Тому у нас є зростання. Але деякі АЗС ухиляються від сплати податків і маніпулюють з ціною на пальне. Є маніпуляції з ПДВ, що провокує картину, коли на одних заправках пальне суттєво дешевше, ніж на інших. Це пов'язано або з неякісним пальним, або не сплаченими податками", - пояснив Кушнірук.

Втім, економіст наразі не береться прогнозувати, яким буде зростання вартості бензину та дизелю.

"Зростає ціна на нафту. І ця тенденція триватиме до кінця року. Відповідно і ріст цін на пальне також", - додав Кушнірук.

Як повідомлялося, експерт Сергей Куюн спрогнозував, чи здорожчає бензин до 60 гривень за літр. З його слів, половина ринку пального належить операторам із правильною “податковою” орієнтацією, тому вони змушені включати нові податки в ціни на бензин та реагувати на зміни зовнішньої кон’юнктури.

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