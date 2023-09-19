Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин осенью

С июля по возвращении налогов на топливо, бензин и дизель в Украине подорожали на 8,8-11 грн за литр. Впрочем, стоимость топлива будет расти и дальше.

Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал экономист. Борис Кушнирук.

Цены на топливо будут расти, потому что на мировых рынках растет стоимость нефти. По словам эксперта, эта тенденция продлится до конца года.

"Цена на горючее будет расти. Это точно. Потому что на мировых рынках растет цена на нефть. И соответственно на нефтепродукты тоже. Поэтому у нас есть рост. Но некоторые АЗС уклоняются от уплаты налогов и манипулируют с ценой на горючее. Есть манипуляции с НДС, что провоцирует картину, когда на одних заправках горючее существенно дешевле, чем на других. Это связано либо с некачественным горючим, либо не уплаченными налогами", – пояснил Кушнирук.

Впрочем, экономист пока не берется прогнозировать, каким будет рост стоимости бензина и дизеля.

"Рост цена на нефть. И эта тенденция будет продолжаться до конца года. Соответственно и рост цен на горючее также", — добавил Кушнирук.

Как сообщалось, эксперт Сергей Куюн спрогнозировал, подорожает ли бензин до 60 гривен за литр. По его словам, половина рынка горючего принадлежит операторам с правильной налоговой ориентацией, поэтому они вынуждены включать новые налоги в цены на бензин и реагировать на изменения внешней конъюнктуры.

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