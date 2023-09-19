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Курс валют на 19 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют на 19 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 19 сентября. / Фото: УНИАН

Официальный доллар не менялся с 21 июля 2022 года.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 19 сентября. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро вырос на 3 коп. Злотый снизился на 1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 38,99 грн (+3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,40 грн (-1 коп.).

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,39 – 37,99 грн
  • "Сбербанк" — 37,85 — 38,75 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,65 – 38,45 грн
  • "ПУМБ" – 37,75 – 38,50 грн

Курс евро банках

  • "ПриватБанк" – 40,10 – 41,10 грн
  • "Сбербанк" — 40,55 — 41,55 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,70 – 41,70 грн
  • "ПУМБ" – 40,50 – 41,50 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 8,36 – 8,73 грн
  • "Сбербанк" — 8,30 — 9,05 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,55 – 8,95 грн
  • "ПУМБ" – 8,50 – 9,00 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 37,70 грн. Покупают за 38,70 грн. За евро в обменниках предлагается 40,50 грн. Продают по 41,50 грн

Напомним, банкир Тарас Лесовой сообщил, что доллар будет стоить дороже, чем предполагалось ранее. По его словам, если в конце прошлой недели курс американской валюты прогнозировался на уровне 36,8–37,8 грн, то сейчас – 37,25–38,25 грн.

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Дата публикации
Просмотры
953
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