Ночная атака армии РФ: сколько дронов сбило ПВО и куда попал "Искандер"

Ночью против 19 сентября российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками типа "Shahed-136/131", а также баллистической ракетой "Искандер-М". Силы ПВО сбили 27 дронов.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что зафиксированы пуски 30 ударных дронов. БпЛА оккупанты запускали с юго-восточного направления – с русского Приморско-Ахтарска. Баллистическую ракету "Искандер-М" оккупанты выпустили с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.

"В результате боевой работы 27 "Shahed" уничтожен противовоздушной обороной по маршруту следования в южных, центральных и западных областях", — говорится в сообщении.

Атака армии РФ 19 сентября

После 02:00 Воздушные силы сообщили, что российские ударные БПЛА направляются на запад Украины. В частности, угроза атаки была на Хмельнитчине.

Во время воздушной тревоги в Хмельнитчине раздались взрывы. Местные власти сообщили о работе сил ПВО.

Оккупанты также осуществили массированную атаку дронов на Львов. Силам ПВО удалось уничтожить 15 дронов, из 18 запущенных россиянами.

Кроме того, ночью взрывы произошли в Кривом Роге. Российские оккупационные войска атаковали город. Из-за попадания занялось многоэтажное здание.

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