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Нічна атака армії РФ: скільки дронів збила ППО і куди поцілив "Іскандер"

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Нічна атака армії РФ: скільки дронів збила ППО і куди поцілив "Іскандер"

Фото: Associated Press

доповнюється...

Вночі проти 19 вересня російська армія атакувала Україну ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131", а також балістичною ракетою “Іскандер-М”. Сили ППО збили 27 дронів.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що зафіксовано пуски 30 ударних дронів. БпЛА окупанти запускали з південно-східного напрямку - з російського Приморсько-Ахтарська. Балістичну ракету "Іскандер-М" окупанти випустили з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.

"В результаті бойової роботи 27 "Shahed" знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у південних, центральних та західних областях", - йдеться у повідомленні. 
 

Дата публікації
Перегляди
38
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