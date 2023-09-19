Нічна атака армії РФ: скільки дронів збила ППО і куди поцілив "Іскандер"

Вночі проти 19 вересня російська армія атакувала Україну ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131", а також балістичною ракетою “Іскандер-М”. Сили ППО збили 27 дронів.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що зафіксовано пуски 30 ударних дронів. БпЛА окупанти запускали з південно-східного напрямку - з російського Приморсько-Ахтарська. Балістичну ракету "Іскандер-М" окупанти випустили з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.

"В результаті бойової роботи 27 "Shahed" знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у південних, центральних та західних областях", - йдеться у повідомленні.

