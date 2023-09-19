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Російські ударні БпЛА прямують на захід України — Повітряні сили

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Російські ударні БпЛА прямують на захід України — Повітряні сили

Безпілотник Shahed / Фото: reuters.com

Безпілотники пролетіли через Миколаївську, Одеську, Кіровоградську та Вінницьку області.

Військові повідомили, що ворожі ударні БпЛА прямують в сторону західних регіонів України.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил в Telegram.

"Хмельницька область — загроза ударних БпЛА. Групи ударних БпЛА через Миколаївську, Одеську, Кіровоградську та Вінницьку області в напрямку західних областей", - йдеться у повідомленні.

Також повітряна тривога була оголошена у Чернівецькій та Житомирській областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 18 вересня ворог атакував південні регіони кількома хвилями ударних дронів "Шахед".

Крім того, ми раніше інформували, що 18 вересня Росія завдала удару по Україні, випустивши ракети та дрони.

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Дата публікації
Перегляди
1483
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