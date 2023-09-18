Данілов заявив, що Кадирова у Росії могли отруїти

Погіршення стану здоровʼя лідера Чечні Рамзана Кадирова може бути повʼязане з його отруєнням.

Таку думку в етері телемарафону висловив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Те, що у Кадирова проблеми зі станом здоров’я, – це відома річ. Мало того, є таке припущення, що це було отруєння, причому неодноразове отруєння, яке дало певні ускладнення на систему нирок. Наскільки ми розуміємо, що те відео, яке є, я не можу сказати, що це відео було записано вчора, коли він його демонстрував, це може бути абсолютно старе відео, яке не має ніякого відношення до сьогоднішнього дня", - заявив він.

Данілов зазначив, що на Кадирова та інших росіян ведеться полювання, оскільки у Кремлі триває боротьба між різними гілками влади.

"Він, з урахуванням того впливу, який він мав і продовжує поки що мати на процеси на Росії, опинився в такій ситуації. Як там буде в нього зі станом здоров'я, будемо дивитися. Я би не поспішав, тому що людина може перебувати в комі і тиждень, і місяць, і пів року і більше", - заявив секретарю РНБО.

Данілов заявив, що смерть Кадирова не призведе до якихось сильних змін у Росії, а лише ослабить одне з угруповань Кремля, які ведуть війну між собою.

"Те, що стосується Кавказу, там можуть початися певні процеси, які кажуть про те, що взагалі влада на Росії є вкрай крихкою і похід Пригожина якраз це довів", – додав Данілов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чеченському лідеру Рамзану Кадирову могли допомогти “захворіти” російські спецслужби.

Крім того, ми раніше інформували, що у ГУР відреагували на чутки про ймовірну смерть Кадирова.

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