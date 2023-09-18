У Кремлі прокоментували стан здоров'я Кадирова

Пєсков додав, що останнім часом Володимир Путін не зустрічався із Кадировим.

У Кремлі прокоментували чутки про погіршення стану здоров'я в скандального очільника Чечні Рамзана Кадирова. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що вони "не володіють відповідною інформацією".

Про це "рот" Путіна сказав під ча брифінгу у понеділок, 18 вересня, передають засоби масової пропаганди (ЗМП).

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"Кремль не дає довідок про стан здоров'я Рамзана Кадирова. Це не питання адміністрації президента", - відповів він на запитання журналіста.

Окрім того, Пєсков додав, що останнім часом Володимир Путін із головою Чечні не зустрічався.

Нагадаємо, 17 вересня чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв повідомив, що помер лідер Чечні Рамзан Кадиров. За даними російських ЗМІ, на тлі цієї новини Кремль підняв вертольоти та направив їх до лікарні, в якій той лікувався.

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