Каховська ГЕС після підриву окупантами – пустеля з камінням (відео)

Який вигляд має Каховське водосховище після підриву російськими загарбниками.

Російські загарбники підірвали Каховську ГЕС 6 червня, призвівши до одних з найбільших екологічних та економічних катастроф в Україні.

Відео у Telegram-каналі опублікував керівник ОП Андрій Єрмак.

Після руйнування ГЕС на місці, де колись були тонни води, тепер пустеля з камінням.

Пустеля з камінням – Каховське водосховище після підриву окупантів

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти у ніч проти 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Через підтоплення одразу розпочалась евакуація людей з частини Херсона та області.

Генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що Каховська ГЕС не підлягає відновленню. Щоб побудувати нову станцію, потрібно щонайменше 5 років у режимі 24/7.

"Укргідроенерго" вже працює над проєктом перекриття Каховського водосховища і розпочне його будівництво одразу після звільнення регіону.

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