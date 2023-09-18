В Кремле прокомментировали состояние здоровья Кадырова

Песков добавил, что в последнее время Владимир Путин не встречался с Кадыровым.

В Кремле прокомментировали слухи об ухудшении состояния здоровья у скандального главы Чечни Рамзана Кадырова. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что они "не владеют соответствующей информацией".

Об этом "рот" Путина сказал во время брифинга в понедельник, 18 сентября, передают средства массовой пропаганды (ОМП).

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"Кремль не дает справок о состоянии здоровья Рамзана Кадырова. Это не вопрос администрации президента", — ответил он на вопросы журналиста.

Песков добавил, что в последнее время Владимир Путин с председателем Чечни не встречался.

Напомним, 17 сентября чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев сообщил, что скончался лидер Чечни Рамзан Кадыров. По данным российских СМИ, на фоне этой новости Кремль поднял вертолеты и направил их в больницу, в которой тот лечился.

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