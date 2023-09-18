Украина вернула еще двоих детей из оккупации – фото

В Украину удалось вернуть двух братьев.

В Украину вернули еще двоих детей с временно оккупированной территории.

Об этом рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что вернуть удалось двух братьев – 13-летнего Кирилла и 4-летнего Сергея. Их мама обратилась в Офис омбудсмена с просьбой помочь вывезти детей на подконтрольную территорию.

Кирилл и Сергей, которые были в оккупации / Фото: Дмитрий Лубинец facebook

Дмитрий Лубинец добавил, что, кроме непосредственного возвращения ребенка в Украину, Офис омбудсмена работает над оказанием психологической, юридической и гуманитарной помощи этому ребенку и его семье.

Напомним, Украина вернула из России и оккупированных территорий еще 3 детей (фото).

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