Украина вернула еще двоих детей из оккупации – фото

В Украину удалось вернуть двух братьев.
В Украину вернули еще двоих детей с временно оккупированной территории.
Об этом рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Он отметил, что вернуть удалось двух братьев – 13-летнего Кирилла и 4-летнего Сергея. Их мама обратилась в Офис омбудсмена с просьбой помочь вывезти детей на подконтрольную территорию.
Дмитрий Лубинец добавил, что, кроме непосредственного возвращения ребенка в Украину, Офис омбудсмена работает над оказанием психологической, юридической и гуманитарной помощи этому ребенку и его семье.
Напомним, Украина вернула из России и оккупированных территорий еще 3 детей (фото).
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