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Україна повернула ще двох дітей з окупації – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Україна повернула ще двох дітей з окупації – фото

Кирило та Сергій, який повернули до України з окупації / Фото: Дмитро Лубінець facebook

До України вдалося повернути двох братів.

До України повернули ще двох дітей із тимчасово окупованої території. 

Про це розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що повернути вдалося двох братів – 13-річного Кирила та 4-річного Сергія. Їхня мама звернулася до Офісу омбудсмена з проханням допомогти вивезти дітей на підконтрольну територію.

Кирило та Сергій, які були в окупації / © Дмитро Лубінець facebook
Кирило та Сергій, які були в окупації / Фото: Дмитро Лубінець facebook

Дмитро Лубінець додав, що, окрім безпосереднього повернення дитини в Україну, Офіс омбудсмена працює над наданням психологічної, юридичної та гуманітарної допомоги цій дитині та її родині. 

Нагадаємо, Україна повернула з Росії та окупованих територій ще 3 дітей (фото).

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Перегляди
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