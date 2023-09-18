Україна повернула ще двох дітей з окупації – фото

До України вдалося повернути двох братів.
До України повернули ще двох дітей із тимчасово окупованої території.
Про це розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.
Він зазначив, що повернути вдалося двох братів – 13-річного Кирила та 4-річного Сергія. Їхня мама звернулася до Офісу омбудсмена з проханням допомогти вивезти дітей на підконтрольну територію.
Дмитро Лубінець додав, що, окрім безпосереднього повернення дитини в Україну, Офіс омбудсмена працює над наданням психологічної, юридичної та гуманітарної допомоги цій дитині та її родині.
Нагадаємо, Україна повернула з Росії та окупованих територій ще 3 дітей (фото).
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