Чутки про смерть Кадирова: хто міг допомогти захворіти “дон-дону”

Кадиров хворий за всіма ознаками, але ще бореться не тільки за своє життя, але й за свій пост і за свої перспективи.

Чеченському лідеру Рамзану Кадирову могли допомогти “захворіти” російські спецслужби.

Таку думку висловив генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 рр. Микола Маломуж в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua.

“Ми маємо попередню інформацію про те, що Кадиров дійсно перебуває в складному стані. Він хворіє, причина хвороби поки невідома, але є різні сценарії — як природна хвороба, так і втручання російських спецслужб, з якими у нього постійно є протиріччя”, — зазначив генерал.

“А найголовніше — Кадиров почав в різні періоди претендувати на роль особливого статусу в Чечні. Особливо, коли це відбувалося під час бунту нині покійного Пригожина. Той також претендував на особливу роль, як і Рамзан Кадиров — відповідно на свою роль або в системі влади Росії, або автономно на території Чечні. А це вже виклик центральній владі, а особливо спецслужбам”, — говорить Маломуж.

“Тому йому могли допомогти “захворіти”. Але те, що Кадиров хворий, це точно по всім ознакам. Він хворий, але ще бореться не тільки за своє життя, але й за свій пост і за свої перспективи. Тому говорити, що він мертвий, зарано, але те, що він дієздатний і ефективний — це точно ні”, — резюмував він.

Нагадаємо, що у Кремлі прокоментували стан здоров'я Рамзана Кадирова. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що вони "не володіють відповідною інформацією".

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