Слухи о смерти Кадырова: кто мог помочь заболеть "дон-дону"

Кадыров болен по всем признакам, но еще борется не только за свою жизнь, но и за свой пост и за свои перспективы.

Чеченскому лидеру Рамзану Кадырову могли помочь "заболеть" российские спецслужбы.

Такое мнение высказал генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 гг. Николай Маломуж в эксклюзивном интервью для ТСН.ua.

“У нас есть предварительная информация о том, что Кадыров действительно находится в сложном состоянии. Он болеет, причина болезни пока неизвестна, но есть разные сценарии — как естественная болезнь, так и вмешательство российских спецслужб, с которыми у него постоянно есть противоречия», — отметил генерал.

«А самое главное – Кадыров начал в разные периоды претендовать на роль особого статуса в Чечне. Особенно когда это происходило во время бунта ныне покойного Пригожина. Тот также претендовал на особую роль, как и Рамзан Кадыров — соответственно свою роль либо в системе власти России, либо автономно на территории Чечни. А это уже вызов центральным властям, особенно спецслужбам”, — говорит Маломуж.

“Поэтому ему могли помочь “заболеть”. Но то, что Кадыров болен, это точно по всем признакам. Он болен, но борется не только за свою жизнь, но и за свой пост и за свои перспективы. Поэтому говорить, что он мертв, рано, но то, что он дееспособен и эффективен — точно нет”, — резюмировал он.

Напомним, что в Кремле прокомментировали состояние здоровья Рамзана Кадырова. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что они "не владеют соответствующей информацией".

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