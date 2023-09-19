В Хмельнитчине раздались взрывы: работают силы ПВО

В области продолжается воздушная тревога из-за вражеских ударных БПЛА.
Ночью, 19 сентября в Хмельницкой области раздались взрывы, в регионе работают силы противовоздушной обороны.
Об этом говорится в сообщении Хмельницкой облгосадминистрации.
Первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин сообщил, что в регионе раздались звуки взрывов.
"Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!", — заявил Тюрин.
Напомним, ранее сообщалось, что вражеские ударные БПЛА направляются в сторону западных регионов Украины.
Кроме того, мы ранее информировали, что 18 сентября Россия нанесла удар по Украине, выпустив ракеты и дроны.
Читайте также:
- В России заявили о новой атаке на аэродром "Шайковка": подробности
- Атака по Одесщине дронами и ракетами – последствия российского удара (фото)
- На побережье Болгарии найден беспилотник со взрывчаткой — Минобороны