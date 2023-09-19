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В Хмельнитчине раздались взрывы: работают силы ПВО

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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В Хмельнитчине раздались взрывы: работают силы ПВО

Дрон-камикаде "Shahed" / Фото: Associated Press

В области продолжается воздушная тревога из-за вражеских ударных БПЛА.

Ночью, 19 сентября в Хмельницкой области раздались взрывы, в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Об этом говорится в сообщении Хмельницкой облгосадминистрации.

Первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин сообщил, что в регионе раздались звуки взрывов.

"Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!", — заявил Тюрин.

Напомним, ранее сообщалось, что вражеские ударные БПЛА направляются в сторону западных регионов Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что 18 сентября Россия нанесла удар по Украине, выпустив ракеты и дроны.

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Дата публикации
Просмотры
1179
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