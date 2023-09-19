На Хмельниччині пролунали вибухи: працюють сили ППО

В області продовжується повітряна тривога через ворожі ударні БпЛА.

Вночі, 19 вересня на Хмельниччині пролунали вибухи, у регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

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Про це йдеться у повідомленні Хмельницької обласної військової адміністрації.

Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що в регіоні пролунали звуки вибухів.

"Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях!", - заявив Тюрін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворожі ударні БпЛА прямують в сторону західних регіонів України.

Крім того, ми раніше інформували, що 18 вересня Росія завдала удару по Україні, випустивши ракети та дрони.

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