На Хмельниччині пролунали вибухи: працюють сили ППО

В області продовжується повітряна тривога через ворожі ударні БпЛА.
Вночі, 19 вересня на Хмельниччині пролунали вибухи, у регіоні працюють сили протиповітряної оборони.
Про це йдеться у повідомленні Хмельницької обласної військової адміністрації.
Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що в регіоні пролунали звуки вибухів.
"Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях!", - заявив Тюрін.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворожі ударні БпЛА прямують в сторону західних регіонів України.
Крім того, ми раніше інформували, що 18 вересня Росія завдала удару по Україні, випустивши ракети та дрони.
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