У Кривому Розі пролунав вибух — Вілкул

Вибух було чути у місті приблизно о 03:05 ночі.

У Кривому Розі вночі, 19 вересня пролунав вибух.

Про це повідомив міській голова Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють, що вибух було чути приблизно о 03:05 ночі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворожі ударні БпЛА прямують в сторону західних регіонів України.

Крім того, ми раніше інформували, що 18 вересня Росія завдала удару по Україні, випустивши ракети та дрони.

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