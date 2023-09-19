У Кривому Розі пролунав вибух — Вілкул

Вибух було чути у місті приблизно о 03:05 ночі.
У Кривому Розі вночі, 19 вересня пролунав вибух.
Про це повідомив міській голова Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомляють, що вибух було чути приблизно о 03:05 ночі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворожі ударні БпЛА прямують в сторону західних регіонів України.
Крім того, ми раніше інформували, що 18 вересня Росія завдала удару по Україні, випустивши ракети та дрони.
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