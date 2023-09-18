"Диму без вогню не буває": навіщо Кремль приховує інформацію про стан Кадирова

На думку Іллі Пономарьова, Кадиров для Путіна є особистим гарантом стабільності в Чечні.

Реальну картину того, що сталося з так званим главою Чечні Рамзаном Кадировим і у якому він стані, Кремль ретельно приховує. Проте "диму без вогню не буває".

Про це заявив російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, передає "FreeДом".

Навіщо Кремль приховує інформацію про стан Кадирова

"Свідчень про те, що в нього різке загострення проблем зі здоров’ям є кілька від різних джерел. Але подробиць ми не знаємо, цю інформацію російська влада ретельно приховує, тому що для Путіна дуже важливо, щоб не почалася різка дестабілізація в Чечні. Рамзан для нього – особистий гарант стабільності, він розуміє, що там є кілька впливових людей, які в разі смерті Кадирова конкуруватимуть за владу", – пояснив російський опозиціонер.

Пономарьов зауважив, що, якщо Кадиров дійсно помер, за мусульманським звичаєм його мали б поховати того самого дня. Проте у даному випадку політичні міркування відіграватимуть вищу роль, ніж релігійні традиції.

"До потенційних проблем у національних республіках Путін ставиться вкрай серйозно, тому що етнічний націоналізм – це те, чого він реально боїться. Він боїться нового вибуху в Чечні, який замирили завдяки Кадировим (йдеться про Ахмата Кадирова і його сина Рамзана. – Ред.)", – каже політик.

Відео-"заготовка" в Мережі

Пономарьов вважає, що опубліковане відео зі здоровим Кадировим на прогулянці, яке з’явилося в Мережі після інформації про його хворобу, є "консервою" і записане заздалегідь.

Хто може замінити Кадирова

За словами Пономарьова, в Кремлі є кандидатури на місце Кадирова, але поки він живий, ці питання не обговорюються.

Нагадаємо, днями з’явилися повідомлення про різке погіршення здоров’я Кадирова і що чеченський диктатор впав у кому.

За словами чеченського опозиціонера Абубакара Янгулбаєва, Кадиров, після того, як він перебував у комі, ймовірно, помер ввечері 17 вересня.

У Головному управлінні розвідки України відреагували на чутки про ймовірну смерть Кадирова і повідомили, що "дон-дон" поки що живий, але у важкому стані.

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