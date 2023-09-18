Україна подала позов проти Польщі, Словаччини та Угорщини: яка причина

Київ вимагає, аби ці країни скасували свої ембарго на імпорт українського зерна.

Україна подала позов до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, Словаччини та Угорщини через заборону імпорту української агропродукції.

Про це повідомила перша віцепрем’єрка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Для нас принципово важливим є довести, що окремі держави-члени не можуть забороняти імпорт українських товарів. Тому ми подаємо проти них позови в СОТ", – каже Свириденко.

Вона висловила сподівання, що ці держави знімуть свої обмеження і не доведеться довго зʼясовувати відносини в судах.

На думку віцерпем'єрки, розпочаті Україною кроки і тиск Єврокомісії та інших держав-членів допоможуть відновити нормальну торгівлю між із сусідніми державами.

За її словами, в результаті односторонньої заборони на імпорт української агрородукції з боку Польщі, Словаччини та Угорщини вітчизняні експортери вже зазнали та продовжують зазнавати значних збитків через простої, додаткові витрати та неможливість виконання зовнішньоекономічних угод.

"Україна вбачає в цьому порушення трьома країнами ЄС своїх міжнародних зобов’язань. Також українська сторона вважає, що односторонні дії країн-членів ЄС у сфері торгівлі неприйнятні й усі країни-члени блоку мають координувати та узгоджувати торговельну політику, оскільки вона належить до виняткової компетенції ЄС", – пояснили в Мінекономіки.

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