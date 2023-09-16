Московські медики не допомогли: Кадиров далі перебуває у комі

Глава Чечні Рамзан Кадиров уже кілька днів перебуває в комі. Після чого його доправили до Москви, утім, столичні медики не допомогли.

Про це пише OBOZREVATEL.

Наразі Кадирова планують перевезти на лікування за кордон, найімовірніше, в ОАЕ.

"Московські лікарі виявилися нездатними вивести з коми Кадирова, його лікування вирішили довірити іноземним медикам", - йдеться у повідомленні.

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Чутки про хворобу Кадирова поширили опозиційні чеченські канали ще кілька місяців тому. Зокрема, вони повідомляли про хворобу нирок.

Що відомо про хворобу Кадирова

Чеченський лідер і злочинець Рамзан Кадиров перебуває в комі. Стан його здоров'я значно погіршився.

Смерть лідера російської Чечні Рамзана Кадирова, який, за інформацією з різних джерел, перебуває у тяжкому стані або навіть у комі, може призвести до великого політичного катаклізму в Російській Федерації, де почнуть руйнуватися вибудувані за останні 20 років національно-політичні стосунки.

Стан очільника Чечні Рамзана Кадирова, який перебуває в комі, та його зникнення з політичних процесів у Росії, на жаль, не вплине на перебіг бойових дій в Україні, а ось в РФ почнуться серйозні внутрішні дестабілізаційні рухи.

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