Московские медики не помогли: Кадыров продолжает находиться в коме

Глава Чечни Рамзан Кадыров уже несколько дней находится в коме. После чего его доставили в Москву, впрочем, столичные медики не помогли.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

Сейчас Кадырова планируют перевезти на лечение за границу, скорее всего, в ОАЭ.

"Московские врачи оказались неспособны вывести из комы Кадырова, его лечение решили доверить иностранным медикам", — говорится в сообщении.

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Слухи о болезни Кадырова распространили чеченские оппозиционные каналы еще несколько месяцев назад. В частности, они сообщали о болезни почек.

Что известно о болезни Кадырова

Чеченский лидер и преступник Рамзан Кадыров находится в коме. Состояние его здоровья значительно ухудшилось.

Смерть лидера российской Чечни Рамзана Кадырова, который, по информации из разных источников, находится в тяжелом состоянии или даже в коме, может привести к большому политическому катаклизму в Российской Федерации, где начнут разрушаться выстроенные за последние 20 лет национально-политические отношения.

Состояние находящегося в коме главы Чечни Рамзана Кадырова и его исчезновение из политических процессов в России, к сожалению, не повлияет на ход боевых действий в Украине, а вот в РФ начнутся серьезные внутренние дестабилизационные движения.

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