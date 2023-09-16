Потап посвятил Насте Каменских романтическое видео с редкими общими кадрами

Продюсер оригинальным способом признался жене в любви.
Украинский рэпер и продюсер Потап растрогал поклонников видео, которым поделился на своей странице в Instagram.
Потап разместил ролик, в котором собраны их редкие кадры вместе с его женой, певицей Настей Каменских. В видео фаны увидят, как Потап и Настя вместе занимаются спортом, посещают благотворительные мероприятия, гостят у друзей, дурачатся.
Все эти кадры сопровождает лирическая композиция исполнителя ILLAI под названием "Залишилась". Подписчики страницы Потапа признались, что были растроганы этим видео, которое продюсер посвятил любимой жене.
- Так мило. Настоящие чувства
- Какие вы милые. Видео замечательное
- Боже, какие вы классные! Счастья вам
- Такое замечательное, хорошее видео
Как известно, с начала полномасштабной войны Настя Каменских и Потап очень редко делятся общими фото и видео. Несколько месяцев назад это даже породило волну слухов, что супруги развелись. Но Настя и Потап эти домыслы опровергли, а решение не постить общий контент в соцсетях аргументировали тем, что это сейчас не ко времени.
Напомним, что несколько недель назад, чтобы унять любопытство фанатов, Настя Каменских впервые за долгое время показала совместное фото с Потапом и заговорила о любви.
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