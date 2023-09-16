Потап посвятил Насте Каменских романтическое видео с редкими общими кадрами

Украинский рэпер и продюсер Потап растрогал поклонников видео, которым поделился на своей странице в Instagram.

Потап разместил ролик, в котором собраны их редкие кадры вместе с его женой, певицей Настей Каменских. В видео фаны увидят, как Потап и Настя вместе занимаются спортом, посещают благотворительные мероприятия, гостят у друзей, дурачатся.

Все эти кадры сопровождает лирическая композиция исполнителя ILLAI под названием "Залишилась". Подписчики страницы Потапа признались, что были растроганы этим видео, которое продюсер посвятил любимой жене.

Потап посвятил Насте Каменских романтическое видео

Так мило. Настоящие чувства

Какие вы милые. Видео замечательное

Боже, какие вы классные! Счастья вам

Такое замечательное, хорошее видео

Как известно, с начала полномасштабной войны Настя Каменских и Потап очень редко делятся общими фото и видео. Несколько месяцев назад это даже породило волну слухов, что супруги развелись. Но Настя и Потап эти домыслы опровергли, а решение не постить общий контент в соцсетях аргументировали тем, что это сейчас не ко времени.

Напомним, что несколько недель назад, чтобы унять любопытство фанатов, Настя Каменских впервые за долгое время показала совместное фото с Потапом и заговорила о любви.

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