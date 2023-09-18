Данилов заявил, что Кадырова в России могли отравить

Ухудшение состояния здоровья лидера Чечни Рамзана Кадырова может быть связано с его отравлением.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"То, что у Кадырова проблемы с состоянием здоровья — это известная вещь. Мало того, есть такое предположение, что это было отравление, причем неоднократное отравление, которое дало определенные осложнения на систему почек. Насколько мы понимаем, что это видео, какое есть, я не могу сказать, что это видео было записано вчера, когда он его демонстрировал, это может быть абсолютно старое видео, не имеющее никакого отношения к сегодняшнему дню", — заявил он.

Данилов отметил, что на Кадырова и других россиян ведется охота, поскольку в Кремле продолжается борьба между разными ветвями власти.

"Он, с учетом того влияния, которое он имел и продолжает пока иметь на процессы в России, оказался в такой ситуации. Как там будет у него с состоянием здоровья, будем смотреть. Я бы не спешил, потому что человек может находиться в коме и неделя, и месяц, и полгода и больше", — заявил секретарю СНБО.

Данилов заявил, что смерть Кадырова не приведет к каким-либо сильным изменениям в России, а лишь ослабит одну из группировок Кремля, ведущих войну между собой.

"То, что касается Кавказа, там могут начаться определенные процессы, которые говорят о том, что вообще власть на России крайне хрупкая и поход Пригожина как раз это доказал", — добавил Данилов.

Напомним, ранее сообщалось, что чеченскому лидеру Рамзану Кадырову могли помочь "заболеть" российские спецслужбы.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ГУР отреагировали на слухи о вероятной смерти Кадырова.

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