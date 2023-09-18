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Россия снова запустила дроны: откуда летят и куда будут направляться

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Россия снова запустила дроны: откуда летят и куда будут направляться

Дрон-камикадзе Shahed

"Шахеды" улетают из Краснодарского края, поэтому вероятнее всего под угрозой окажутся южные области. Но подробнее о направлении движения дронов в Воздушных силах обещают сообщить несколько позже.

Российская Федерация поздно вечером, 18 сентября, снова осуществила пуски ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска (Краснодарский край).

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

"Зафиксированы пуски ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска. Об изменении обстановки, направлении движения, сообщим дополнительно. Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

В Украине воздушную тревогу объявляли только на Харьковщине. В области угроза – применение баллистического вооружения.

Напомним, что минувшей ночью РФ атаковала украинский юг несколькими волнами беспилотников.

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Дата публикации
Просмотры
1087
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