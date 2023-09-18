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Зеленский впервые лично встретится с президентом Бразилии: где и когда состоятся переговоры

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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Зеленский впервые лично встретится с президентом Бразилии: где и когда состоятся переговоры

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. / Фото: Associated Press

Президент Украины еще ни разу не встречался с главой Бразилии лично.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен лично встретиться с бразильским руководителем. Луис Инасиу Лула да Силва и Зеленский запланировали переговоры в Нью-Йорке в среду, 20 сентября.

Об этом сообщили два источника в бразильском правительстве, пишет The Guardian.

Как отмечает источник, Лула "раздражает некоторых западных лидеров, поддерживающих борьбу Украины против России своим отказом от нейтральной позиции".

"Президент Бразилии пытается позиционировать себя как потенциального мирного посредника между Москвой и Киевом, утверждая, что некоторые страны должны оставаться "нейтральными", если мы хотим достичь мира", — пишет издание.

Тем временем президенты должны встретиться в Нью-Йорке, в гостинице, где остановится Лула да Силва.

Президент Украины еще ни разу не встречался с президентом Бразилии лично, несмотря на то, что лидеры стран присутствовали на саммите G20 в Хиросиме в мае 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
210
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