В Белом доме отреагировали на недовольство Украины декларацией G20

В Белом доме уверяют, что осуждают войну РФ против Украины в декларации.
В Соединенных штатах Америки говорят, что состоявшаяся на прошлой неделе декларация саммита G20 и результатами которой недовольна Украина на самом деле "мощная".
Соответствующее заявление сделал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга.
В частности, он перечислил четыре ключевых принципа декларации по Украине:
- первостепенное значение территориальной целостности и суверенитета;
- заявление о том, что абсолютно неприемлемым для любой страны применение силы для нарушения территориальной целостности другой страны;
- нападения на зерновую инфраструктуру или гражданскую инфраструктуру должны быть полностью запрещены;
- угроза или применение ядерного оружия в таком конфликте должно быть недопустимым.
"Эти четыре пункта, появившиеся в коммюнике G20, являются мощными и, я бы сказал, определенным образом не нейтральными заявлениями в этом контексте, потому что все эти четыре пункта действительно говорят России: "То, что вы делаете, неприемлемо", – подчеркнул Салливан.
Саммит G20
Страны G20 9 сентября 2023 согласовали совместную декларацию по результатам саммита в Нью-Дели. Однако в заявлении речь не идет о осуждении войны, которую России развязала против Украины. В МИД Украины отрицательно отреагировали на итоговое заявление стран "Большой двадцатки".
Госсекретарь США Блинкен отметил, что во время обсуждения все лидеры G20 выразили мнение, что хотят "справедливого окончания войны" в Украине.
Читайте также:
- В ISW оценили, как углубление сотрудничества РФ и Китая может повлиять на ход войны в Украине
- Вступление Украины в ЕС: европейский дипломат назвал наибольшее препятствие — Reuters
- Ким Чен Ын сделал заявление о войне России в Украине