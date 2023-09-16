В Белом доме отреагировали на недовольство Украины декларацией G20

В Белом доме уверяют, что осуждают войну РФ против Украины в декларации.

В Соединенных штатах Америки говорят, что состоявшаяся на прошлой неделе декларация саммита G20 и результатами которой недовольна Украина на самом деле "мощная".

Соответствующее заявление сделал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга.

В частности, он перечислил четыре ключевых принципа декларации по Украине:

первостепенное значение территориальной целостности и суверенитета;

заявление о том, что абсолютно неприемлемым для любой страны применение силы для нарушения территориальной целостности другой страны;

нападения на зерновую инфраструктуру или гражданскую инфраструктуру должны быть полностью запрещены;

угроза или применение ядерного оружия в таком конфликте должно быть недопустимым.

"Эти четыре пункта, появившиеся в коммюнике G20, являются мощными и, я бы сказал, определенным образом не нейтральными заявлениями в этом контексте, потому что все эти четыре пункта действительно говорят России: "То, что вы делаете, неприемлемо", – подчеркнул Салливан.

Саммит G20

Страны G20 9 сентября 2023 согласовали совместную декларацию по результатам саммита в Нью-Дели. Однако в заявлении речь не идет о осуждении войны, которую России развязала против Украины. В МИД Украины отрицательно отреагировали на итоговое заявление стран "Большой двадцатки".

Госсекретарь США Блинкен отметил, что во время обсуждения все лидеры G20 выразили мнение, что хотят "справедливого окончания войны" в Украине.

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