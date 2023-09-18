Оккупанты снова атаковали Харьков ракетами: в городе раздаются взрывы

По предварительной информации, под обстрелами оказалась центральная часть Харькова.

Поздно вечером 18 сентября оккупационные войска совершили атаку по Харькову.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Харьков снова под обстрелом российских ракет. По предварительной информации, под ударом центральная часть города", — сообщил он в Телеграмм.

Местные жители сообщают, что в Харькове слышны звуки взрывов. Это подтвердил и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Взрывы в Харькове! Находитесь в укрытиях", — написал он в Телеграмм.

По информации "Суспільного", по состоянию на 23:17 в Харькове снова раздался взрыв.

Напомним, что в ночь на 17 сентября РФ также нанесла ракетный удар по Харькову – зафиксировано попадание четырех управляемых ракет ЗРК С-300 по зданию гражданского предприятия.

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