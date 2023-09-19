Байден під час зустрічі хоче особисто почути від Зеленського про прогрес контрнаступу - Кірбі

За словами Кірбі, візит Зеленського відбувається у "критично важливий час"

Президент США Джо Байден матиме зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським, під час якої хоче особисто почути про ситуацію на полі бою, зокрема про просування ЗСУ.

Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

"Президент (Байден – ред.) з нетерпінням чекає, щоб почути від президента Зеленського про український контрнаступ, а також прогрес, якого вони досягають – свого роду його власну оцінку того, як виглядає ситуація на полі бою", - сказав він.

Він додав, що США будуть підримувати Україну доти, доки це буде необхідно. Саме у цьому Байден хоче запевнити Зеленського під час їхньої зустрічі.

Також, за його словами, цей візит відбувається у "критично важливий час", коли ЗСУ продовжують досягати успіхів у контрнаступі, а Росія звертається до країн-вигнанців, таких як Північна Корея.

Кірбі підтвердив, що у межах візиту Зеленський планує відвідати Конгрес США.

Нагадаємо, у понеділок, 18 вересня, Зеленський прилетів до США. Глава держави відвідає Генеральну Асамблею ООН, Саміт цілей сталого розвитку, Раду Безпеки.

Читайте також: