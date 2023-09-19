Атака дронов по Львову: что известно о пострадавших

На складе в городе возникло возгорание.

В результате атаки беспилотников по Львову ночью на вторник, 19 сентября, пострадал по меньшей мере один человек.

Об этом сообщил львовский городской голова Андрей Садовый.

"Еще раз. Пока известно только об одном пострадавшем в результате атаки", — говорится в сообщении.

По словам мэра, из-под завалов на промышленном складе, который загорелся в результате вражеской атаки, достали 26-летнего парня. У него открытый перелом конечности. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Тем временем глава Львовской ОВА Максим Козицкий информировал о двух лицах, извлеченных из-под завалов, — женщине и мужчине.

"Женщина, предварительно, без травм. Мужчина в тяжелом состоянии", — сообщил глава ОВА.

Напомним, во Львове прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги, которая началась в 03:39 и продолжалась до 05:59.

Мэр Андрей Садовый сообщил, что во Львове после взрывов загорелся промышленный склад. Все соответствующие службы выехали на место происшествия.

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