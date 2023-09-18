Мать предательницы Таисии Повалий попала к психиатрам: что произошло

Известный украинский поэт и телеведущий Петр Мага рассказал, где находилась мать предательницы Таисии Повалий в начале полномасштабной войны.

Оказывается, в то время, когда скандальная певица выступала для оккупантов, ее родной человек находился в Киевской области под обстрелами. Об этом бывший товарищ предательницы рассказал в интервью Rostyslove Production.

Как рассказал поэт, рядом с домом матери Повалий попала российская ракета, одна из тех, которые потом восхваляла продажная артистка. После пережитых обстрелов у женщины произошел нервный срыв, из-за которого ей пришлось проходить лечение у психиатров.

"Ее мама имеет психическое заболевание. Она была здесь под обстрелами, ее вывозили как-то через Беларусь. У ее мамы влупило рядом с домом, в феврале или в марте 2022 года. У мамы произошли проблемы с головой из-за этого. Они вывозили ее, не знаю, какими путями. Но она жила здесь. У нее произошел какой-то нервный срыв, скорее всего, потому что они возили ее к психиатру", - рассказал Мага.

Предательница Таисия Повалий с мамой

Поэт, долгое время друживший со скандальной певицей и писавший для нее песни, был ошеломлен, что после начала войны Повалий избрала сторону оккупантов. По словам Маги, он знал Повалий совсем другим человеком, но она продал свою совесть за деньги.

"То, что она делает сейчас, на голову не налезает. Это ужас! Если ты знаешь, что здесь такая беда, как ты можешь восхвалять российское оружие? Как ты можешь выступать на "дне защитника отечества", приветствовать их полицию? Это просто ужас! Это при том, что я знаю Таю как такую добрую деревенскую барышню из села Шамраевка. Я общался с ней, как с нормальной такой теткой, которая и вареников налепить, и борща поесть. Очень жаль", - сказал он.

Предательница Таисия Повалий / Фото: скриншот с видео

Напомним, что на днях предательница в очередной раз пробила дно и поехала в оккупированный Луганск. Там продажная артистка хвалила Россию и подыгрывала российской пропаганде.

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