Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Во Львове прозвучала серия взрывов

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
6469
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Во Львове прозвучала серия взрывов

Беспилотник Shahed / Фото: Associated Press

Жителей Львовщины призывают не покидать укрытий из-за угрозы новых атак.

Ночью, 19 сентября во Львовской области прозвучала серия взрывов. В частности, их было слышно в самом Львове и области.

Об этом сообщает Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Звуки, которые могли слышать жители Львовщины, — это ПВО. Есть угроза новых атак", — заявил Козицкий.

Кроме того, глава Львовской ОВО призвал граждан не называть локацию взрывов и оставаться в безопасных местах.

Позже казацкий сообщил о новых взрывах во Львове.

"Снова было громко во Львове. Есть высокая угроза новых ударов", — сообщил казацкий.

В свою очередь, городской голова Львова Андрей Садовый также призвал жителей города не покидать укрытий, пока работают силы ПВО.

"Есть угроза повторной атаки. В нашей области работает ПВО. Не оставляйте укрытий, пожалуйста, — городской голова Львова Андрей Садовый", — сообщил Садовый.

Напомним, ранее сообщалось, что 19 сентября в Хмельнитчине прогремели взрывы, в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Кроме того, мы ранее информировали, что вражеские ударные БПЛА направляются в сторону западных регионов Украины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
6469
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация