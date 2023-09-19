Во Львове прозвучала серия взрывов

Ночью, 19 сентября во Львовской области прозвучала серия взрывов. В частности, их было слышно в самом Львове и области.

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Об этом сообщает Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Звуки, которые могли слышать жители Львовщины, — это ПВО. Есть угроза новых атак", — заявил Козицкий.

Кроме того, глава Львовской ОВО призвал граждан не называть локацию взрывов и оставаться в безопасных местах.

Позже казацкий сообщил о новых взрывах во Львове.

"Снова было громко во Львове. Есть высокая угроза новых ударов", — сообщил казацкий.

В свою очередь, городской голова Львова Андрей Садовый также призвал жителей города не покидать укрытий, пока работают силы ПВО.

"Есть угроза повторной атаки. В нашей области работает ПВО. Не оставляйте укрытий, пожалуйста, — городской голова Львова Андрей Садовый", — сообщил Садовый.

Напомним, ранее сообщалось, что 19 сентября в Хмельнитчине прогремели взрывы, в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Кроме того, мы ранее информировали, что вражеские ударные БПЛА направляются в сторону западных регионов Украины.

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